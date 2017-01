Retransmission de la CAN 2017, le Président Macky Sall vole au secours de la Guinée-Bissau Les Bissau-Guinéens doivent une fière chandelle au Président Macky Sall qui a cassé la tirelire pour leur permettre de suivre la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Gabon. D'autant plus que c'est la première fois que ce pays dispute la CAN après une brillante qualification et a même tenu en échec le pays organisateur le Gabon en match d'ouverture de la CAN 2017.

Bien avant le démarrage de la compétition, Bissau invoquant la réactivation de la convention de partenariat avec la RTS, a sollicité un soutien technique à Dakar pour permettre aux populations de suivre la CAN à la télévision. Suite à des réunions techniques, la RTS a envoyé une équipe technique sur place. D'ailleurs, celle-ci est attendue aujourd'hui à Dakar après avoir procédé à l'installation technique de tous les accessoires .Toutefois, les problèmes techniques réglés, il se trouve que le pays de Nino Vieira n'avait pas payé le droit de retransmission des matchs ni même pour reprendre le signal d'un autre pays sans passer à la caisse. Câblé à cet effet, le Président Macky Sall a cassé sa tirelire pour permettre à la télévision bissau-guinéenne de diffuser les images de la CAN. Un geste de haute portée sociale qui va davantage confirmer la volonté du Président Macky Sall de raffermir les liens avec les pays voisins de la sous-région notamment la Gambie et la Guinée-Bissau.

