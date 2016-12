Rétro 2016- La vague de meurtres : Le Sénégal s’embourbe dans la violence

2016 s’en va, 2017 pointe le bout de son nez. Dans une série de rétrospectives, Pressafrik.com revient sur les faits marquants de l’année qui s’écoule. Votre journal en ligne commence par la série de meurtres qui a installé la psychose sous nos cieux.



Les uns plus barbares que les autres avec très souvent à l’arme blanche, les crimes se répètent à un rythme frénétique. Entre le 25 octobre et le 21 novembre, il y en a eu neuf (9) dont le meurtre de la cinquième vice-présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE). Feue Fatoumata Moctar Ndiaye a été retrouvée égorgée chez elle. Jadis terre de paix et de tolérance, le Sénégal s’enlise dans la violence.



Après avoir bien préparé son coup, le chauffeur de la responsable des femmes de l’APR (Alliance Pour la République, parti présidentiel) est sauvagement passé à l’acte le 19 novembre dernier, jour du Magal. Le mobile du meurtre étant financier, Samba Sow voulait rassembler sa dot pour épouser sa dulcinée.



Auparavant plus précisément le 25 octobre 2016, Chung Hung Chen de nationalité chinoise a reçu seize (16) coups de couteaux à Hann Marinas. Sénégalais, Papa Souleymane Sagna est l’auteur du crime.



Une scène digne d’un film western s’est produite deux (2) jours plus tard, le 27 octobre 2016. Chauffeur de taxi, Ibrahima Samb a été abattu en pleine rue à Ouest Foire. Placé sous mandat de dépôt, Ousseynou Diop est détention mais son dossier reste en suspens car il n’a toujours pas été jugé.



Et la liste continue. Le 29 octobre 2016, Yankhoba Dramé (étudiant) est tué à Cambérène pour 100 F CFA seulement par Younouss BA. Peintre, Khadim LY est assassiné à Thiaroye pour une dose de café par Baye Kounta alias Dof le 03 novembre 2016.



Ibrahima Diallo et Moustapha Faye, respectivement pharmacien et gardien sont lâchement tués à Ndioum, le 06 novembre 2016 par des bandits. Le 21 novembre dernier, Alfred Ndiaye est tué à Grand-Yoff par son ami Benoît après un cas d’infanticide signalé à Guinaw Rail (banlieue de Dakar), âgée de 17 ans, H. Diatta a étranglé son bébé juste après avoir accouché, le 06 novembre 2016.



A Bignona, c’est le corps sans vie d’une femme de 50 ans qui a été retrouvée. Elle a été violée puis tuée…



Cette liste qui n'est pas exhaustive rappelle aux Sénégalais l'année meurtrière qu'a été 2016.



Pressafrik