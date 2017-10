Retrouvailles Wade- Macky : Ce que le Khalife général des mourides a dit aux deux présidents

C’est un secret de polichinelle, le Khalife général des mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké veut réconcilier Me Wade et Macky Sall. D'ailleurs, en à croire son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, le chef l’Etablissement «a chaque occasion, insisté sur les retrouvailles » entre l’actuel président de la république et son prédécesseur. «Je suis témoin du jour où il a invité Me Abdoulaye Wade à œuvrer dans le sens de retrouver Macky Sall, comme d’ailleurs, il l’a fait aussi avec le Président Macky Sall. Le reste, nous le laissons entre les mains de Dieu », a confié Serigne Bass au cours d’un entretien à L’Observateur.



« Nous osons croire que leurs retrouvailles sont dans l’intérêt de tout le Sénégal et c’est pour cette raison que nous nous y attelons », a-t-il ajouté. Serigne Bass a également souligné que les Présidents Wade et Sall, sont des talibés mouride et chacun entretient des rapports particuliers avec Touba.



«Me Abdoulaye Wade entretient de bonnes relations avec la communauté mouride, c’est un secret de polichinelle. C’est un fervent talibé de Serigne Touba qui accorde une grande considération à Touba. Il a fait ce qu’il devait faire, nous prions pour que le Tout-Puissant l’assiste et lui accorde une longue vie pleine de santé. Quant au président Macky Sall nous savons depuis qu’il est à la tête du pays, il n’a jamais cessé de réclamer son appartenance à la communauté mouride. Il a déclaré à haute et intelligible voix, qu’il est un talibé mouride (…) Il a revendiqué devant le Khalife son appartenance à la communauté mouride et l’a toujours reconnu comme étant son marabout et je crois que c’est ce qui est essentiel. Il voue un intérêt particulier aux recommandations du khalife. Donc, en tant que porte-parole de la grande famille mouride, je ne peux que prier, du fond du cœur, pour les retrouvailles », a-t-il expliqué.