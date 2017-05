Réunion Sen APR : Comment Macky a évité la déconfiture entre Aliou Sall, Yakham Mbaye et Moustapha Diakhaté

La réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la République (Apr) n’a pas eu lieu finalement. La rencontre devait permettre de tirer les conséquences des attaques virulentes entre hauts responsables du parti, notamment entre Aliou Sall, Yakham Mbaye et Moustapha Diakhaté.



Informé par ses services sur la volonté de certains de lyncher le président du groupe parlementaire, Macky Sall a évité le clash. Grand déballage et révélations explosives sur Diakhaté étaient au menu de la rencontre.



Vendredi, tard dans la nuit, il a pris l’option de désamorcer la bombe en neutralisant Yakham Mbaye, Aliou Sall, avec qui des cadre s’étaient joints pour porter le combat, entre autres Moustapha Cissé Lo.



Dans sa stratégie de gérer la crise, Macky Sall a procédé à quatre audiences séparées. D’abord, Moustapha Diakhaté, ensuite Moustapha Cissé Lo puis Aliou Sall et enfin, Yakham Mbaye. A Cissé Lo, le Secrétaire général de l’Apr a demandé de ne pas se mêler de guerre Yakham Mbaye-Aliou Sall contre Diakhaté, qui remonte au temps où l’Apr était dans l’opposition. Le Secrétaire d’Etat et le député qui sont de la même base politique, la commune de Dakar-Plateau, se mènent une guerre sourde.



A son frère, Aliou Sall, Macky a donné des assurances, suite au retrait de sa candidature aux prochaines législatives. Aussi, a-t-il promis de faire cesser les attaques contre lui venant de son parti. Quant à Yakham Mbaye, qui a porté la bataille de Aliou Sall en l’incitant à la confrontation, il s’est engagé à renoncer. Même s’il n’a pas manqué de souligner les agissements déloyaux de Moustapha Diakhaté et son camp. En fin de réunion, les principaux protagonistes ont été saisis pour un cessez- le-feu définitif.



