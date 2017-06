Réunion de la coalition "Macky2012": Empoignades et insultes à l'ordre du jour

La réunion des leaders de la coalition «Macky2012 », hier, a viré à la séance de règlements de compte entre deux camps : ceux qui réclament le départ du coordonnateur, Moustapha Fall "Che" et ceux qui veulent son maintien.



« Il y avait eu des insultes, des empoignades, même s’il y a pas eu de bagarre. Mais c’était violent », raconte un des protagonistes à « L’Observateur ». Le «Che», est accusé de dérapages verbaux et de n’avoir pas défendu les intérêts de la coalition lors des investitures.



"Le coordonnateur s’est permis des frasques en disant que Karim Wade a reçu 400 milliards Cfa du Qatar. Il fait ses sorties hasardeuses qui gênent même le président de la République. V



oilà un coordonnateur qui ne comprend pas sa mission. A l’heure du bilan, l’échec est total, la coalition a reculé sur tous les plans. Dans les investitures, on a été littéralement lésé », regrette ce membre de Macky212, sous couvert de l’anonymat.



«On ne veut plus attendre qu’il termine son mandat. Ou il part ou Macky2012 implosera». Interpellé, Moustapha Fall « Che » confirme et minimise l’incident. « Nous avons tenu la réunion jusqu’à la fin, de 16 heures à 19 heures, en épuisant l’ordre du jour qui portait sur la validation d’un communiqué de presse. Au début, il y a eu des problèmes, mais tout est rentré dans l’ordre.



Des membres au nombre de trois ont voulu détourner l’ordre du jour et parler de renouvellement. On a refusé parce qu’il nous l’avons fait, il y a moins de six mois. Quand on a rejeté le complot, ils ont quitté la salle calmement », explique –t-il.

