Réunion du Secrétariat exécutif de l'Apr: Farba Ngom soldent ses comptes

Le dernier secrétariat exécutif national de l'APR a été le théâtre d'une foire d'empoignades digne d’une querelle de borne fontaine. Entre les députés Farba Ngom et Djibril War, il a failli de peu qu'ils n’en viennent aux mains. C'est le député maire de Agnam qui ouvre en premier les hostilités.

"Tu es un hypocrite, sinon tu n’aurais jamais dit ce que tu as dit et osé venir aujourd’hui au Palais. N’eut été la sacralité des lieux où nous nous trouvons, je t’aurais cassé la…», aurait-t-il lancé à l'endroit de Me War qu'il avait croisé dans les couloirs du Palais. La réplique de ce dernier ne s'est pas faite attendre. « Va te faire f… », C'est grâce à l'intervention des témoins que l'incident a été clos.



Mais, l'affaire va se relancer une fois la réunion entamée. Alors que le président Macky Sall avait fini de faire des reproches à Me War dans un quotidien de la place, le député-maire de Agnam a pris la parole pour s'en prendre aux ministres. « Vous êtes là avec de jolis costumes et cravates ; vous ne travaillez pas à la base. Le Président a fait des résultats, mais vous, vous ne communiquez pas suffisamment. Par exemple, lorsque ce petit type de Gadio a attaqué le Président sur le TER, personne n’a réagi. De toutes les façons, le Président va gagner, et les législatives et la présidentielle. Vous devez descendre à la base pour inscrire le maximum d’électeurs", aurait tonné Farba Ngom. Des propos que Mansour Faye trouve irrespectueux. Le Ministre de l'hydraulique hausse le ton en demandant à Farba Ngom de s’adresser aux ministres avec plus d’égard. Ce dernier fait la sourde oreille et persiste dans ces diatribes contre les ministres qui ne mouillent pas le maillot. Moustapha Diakhaté et d’autres responsables de l’APR s'en mêlent et s'attaquent au député, qui en tentant de s’expliquer en pulaar, est interrompu par le président du groupe parlementaire Benno bokk Yakaar.



Source: L'As