Revalorisation des pensions: Le président Macky Sall demande au Gouvernement à rendre effectif et intégrale la mesure pour les militaires d’invalidité et les anciens combattants

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2017

La revalorisation générale des pensions militaires d’invalidité ainsi que la prise en charge sociale optimale des anciens combattants vont bientôt être effectives. C’est du moins ce qu’on peut retenir des engagements pris par le président Macky Sall ce mercredi 5 avril en conseil des ministres pour améliorer les conditions de vie de ces hommes de tenue.



A ce titre, le président de la République a demandé au Gouvernement « de veiller à la modernisation des casernes et de l’équipement de nos forces de défense et de sécurité, à l’amélioration de leurs conditions sociales, ainsi qu’à l’effectivité de la revalorisation générale des pensions militaires d’invalidité. Il en est de même, de la prise en charge sociale optimale des anciens combattants, dont le rôle précurseur dans la préservation des valeurs patriotiques et civiques reste primordial pour le développement du Sénégal », note le Communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.

