Révélation de Pr Bouba Diop: "Jammeh s'est entouré de terroristes libyens et syriens pour sauver son régime"

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Janvier 2017 à 10:41 | | 2 commentaire(s)|

Le Général Ousman Badjie, Chef d’Etat-major général de la Gambie (Cemga), a déclaré mercredi qu'il ne va pas engager ses hommes contre les forces de la Cedeao, si ces derniers venaient à entrer dans son pays. “Nous n’allons pas nous engager militairement. Ceci est une bataille politique. Je ne vais pas engager mes hommes dans une stupide bataille. J’aime mes hommes", a-t-il dit , après avoir dîné dans un quartier touristique proche de la capitale, Banjul, ont indiqué des témoins à l’AFP. Sur qui Yahya Jammeh peut-il donc compter dans son entêtement à vouloir rester au pouvoir ?

Selon le Pr Bouba Diop, cité par le quotidien L'As, le natif de Kanilaï aurait fait venir des mercenaires pour sauver son régime. " Nous avons reçu des informations de la part de nos camarades du mouvement fédéral africain qui indiquent que les terroristes libyens et syriens sont aux côtés de Yahya Jammeh. Nous pensons que ces terroristes veulent en profiter pour faire avancer leurs pions dans notre sous-région. Yahya Jammeh est un personnage imprévisible et instable. Nous devons être vigilants dans ce domaine", a-t-il expliqué hier, lors d'un panel sur le thème "Yahya Jammeh s'entête: Quelle menace pour l'intégration africaine".

Poursuivant, le Pr Diop soutient que les voies diplomatiques doivent être explorées avant d'entamer une intervention militaire. "Il faut faire en sorte que Jammeh parte en paix. En ce moment, deux hypothèses s'offre à lui. Soit le Maroc le persuade d'ici demain de partir et l'affaire de se terminer dans la paix. Dans le cas contraire, il risque de se faire tuer par ses proches ou par les forces de la Cedeao", a-t-il affirmé, ajoutant que "la Gambie fait partie de notre destin. Donc, il est nécessaire de surmonter cette crise et de bâtir un ensemble politique et culturel beaucoup plus cohérent".

