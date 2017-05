Révélation fracassante de Me El Hadj Diouf : « Tous les mois 30 millions sont détournés pour l’entretien des véhicules »

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Mai 2017 à 23:11 | | 0 commentaire(s)|

L’Assemblée nationale est le lieu d’une surfacturation de l’ordre de 30 millions de F Cfa par mois pour l’entretien des 200 véhicules des députés et du personnel. C’est du moins la révélation faite ce jeudi 22 par le député du peuple en marge du lancement officiel de sa « coalition Leeral » en perspectives des législatives.



Selon les explications de Me El Hadji Diouf, « Chaque véhicule, après chaque vidange, est facturée 180 000 F Cfa, alors que la vidange est à 30 000 ou 40 000 F Cfa. Il y a surfacturation de 150 000 par véhicule et par mois, sur 200 véhicules. Tous les mois, cette somme est détournée à l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un détournement de deniers publics. »



A en croire le tonitruant avocat, ce sont plus de 300 millions de francs CFA détournés par des personnes tapis dans l’ombre que le député du peuple n’a expressément cités. En tout état de cause, cette question mérite d’être élucider par les plus hauts responsables de cette douzième législature.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook