Révélation inquiétante sur l’université Cheikh Anta Diop de Dakar : L’UCAD affiche un taux d’échec de 60%, selon son recteur

« Sur 100 étudiants, 80 devraient avoir leur diplôme. Mais, ce n’est pas le cas. Nous sommes dans une pente ascendante, nous sommes à 40%, mais cela ne nous satisfait pas », a déclaré, hier, Ibrahima Thioub, le recteur de l’université cheikh Anta Diop de Dakar.



Faisant le point sur les avancées de l’UCAD à la presse, le Pr Thioub a pourtant souligné que le budget a connu une évolution notable.



« Nous travaillons avec les services financiers et on a évalué l’ensemble des ressources pour assurer l’équilibre de nos budgets. C’est un problème et une préoccupation de l’université. En dehors de la faculté de médecine, les autres facultés n’ont pas atteint 80% ( ndlr:de taux de réussite) », a indiqué le recteur.



« Il faut une connaissance et une appréciation du système LMD (licence, master, doctorat). Parce qu’il y a méconnaissance dudit système. Pour améliorer le taux de réussite, il faut une transformation des curricula. Le budget a connu une hausse notable en termes de subventions de l’Etat et ressources propres. C’est là où il reste un effort à faire pour arriver à un budget de vérité qui participera à la stabilisation de l’espace », a-t-il souligné.



Il a ajouté que l’efficacité interne, un des défis majeurs de l’UCAD, est en voie d’améliorer. Notamment au premier cycle (L1, L2, L3), grâce à l’appui du contrat de performance signé avec le MSERSI et la banque mondiale. « De 37,04% en 2012-2013, le taux de réussite est passé à 41,53% en 2014 », a relevé le Recteur.



« Depuis plus de deux décennies, le calendrier a fonctionné à feu continu… »



Aussi, le Pr Thioub a indiqué que les défis majeurs de l’institution sont liés à sa gouvernance, surtout pédagogique. « Des actions majeures ont été mises en oeuvre. On peut citer, entre autres, la régulation en cours du calendrier académique. C’est le lieu de relever que l’UCAD a connu cette année, une pause dans les activités d’enseignement du mi-aout à la fin septembre 2017. Depuis plus de deux décennies, le calendrier a fonctionné à feu continu, en toutes saisons, particulièrement dans les grandes facultés : FST, FLSH, FASEG, FSPJ » a-t-il renseigné.



Concernant l’effectif actuel de l’université, le président de l’assemblée de l’UCAD de dire : « l’UCAD compte aujourd’hui 79 547 étudiants. Donc, bientôt 85 000 étudiants répartis dans 20 établissements de formation. L’accélération totale de bacheliers orientés par CAMPUSEN au 6 novembre, est de 15 183. Alors que le nombre de bacheliers orientés par CAMPUSEN et ayant confirmé par le paiement des droits d’inscription est de 17 461. Donc, à titre de comparaison, le nombre de paiements effectués l’année derrière au 30 novembre était de 1074 et les bacheliers CAMPUSEN avaient été enrôlés le 13 décembre ».

79 547 étudiants pour une université prévue pour moins de 60 000 étudiants.



Une situation qui, d’après le recteur, ne reste pas sans conséquence. « Parmi les problèmes, on peut citer la massivité des effectifs à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar qui n’est pas prévu pour concevoir plus de 60 00 étudiants. Il y a deux ans, on a été en période de refus. Mais il faut souligner que les effectifs continuent, le flux démographique et cette course avec les infrastructures, ces infrastructures ne la gagneront pas », a dit M. Thioub.



Toutefois, il a expliqué qu’à l’UCAD, un Comité du dialogue social a été mis en place cette année, pour la régulation du calendrier universitaire. « Il y a des remous, des conflits au niveau de l’université. Nous avons des efforts à faire pour éliminer la violence », a-t-il souligné.









Vox populi