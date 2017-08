Révélation sur la saisie de riz impropre à la consommation: le sac acheté à 8500 francs est revendu sur la marché à 11500 francs et ventilé à Yeumbeul Asecna et Marché Bou Bess et dans les régions La saisie d’une importante quantité de riz impropre par le commissaire et ses hommes aguerris de la police de Yeumbeul, a permis de dévoiler le sale besogne que les membres du réseau ont longtemps accompli dans la banlieue dakaroise.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Août 2017 à 10:59 | | 1 commentaire(s)|

En fait, les membres du réseau achetaient le sac à 8500 francs chez leur grossiste fournisseur qui déboursait 7500 francs pour le sac auprès de l’entreprise dénommée Djib Production, spécialisée dans la vente de riz comme aliment de bétail.



Ainsi, la bande revendait le sac à 11500 francs aux commerçants partenaires et ciblait les régions et des quartiers de la banlieue dakaroise, notamment Yeumbeul Asecna et Marché Bou Bess de Guédiawaye.



L’opératrice économique a aussi réussi à placer sur le marché, 30 sacs de riz impur dans le passé. Toujours avec le même procédé et les mêmes prix.







Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook