Révélations: 7 000 places étaient vides lors du combat McGregor-Mayweather !

Les organisateurs du combat gagné par Floyd Mayweather espéraient établir un record en termes de billets vendus. Raté. Un tiers de la salle était vide ce jour-là.



La T-Mobile Arena de Las Vegas, théâtre de la victoire de Floyd Mayweather sur Conor McGregor (par K.O. technique à la 10e reprise), contient 20 500 places lors de réunions de boxe. Les organisateurs espéraient dépasser les 72,2 millions de dollars générés lors du match Floyd Mayweather - Manny Pacquiao le 2 mai 2015, qui constituent le record en termes de vente de billets pour un combat de boxe.



Mais le 26 août dernier, 13 231 tickets ont seulement été achetés et plus de 7 000 places sont restées vides. La vente de ces billets a généré 55,4 millions de dollars, tout de même le deuxième montant le plus élevé pour un match de boxe. Le prix très élevé d'une place (jusqu'à 10 000 dollars), explique la faible fréquentation du combat. Le déséquilibre entre les deux combattants, est une autre explication. Experts et parieurs avaient annoncé que Conor McGregor, qui venait de l'Ultimate Fighting Championship, n'avait aucune chance de l'emporter.







Source : L'Equipe