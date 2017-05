Révélations de Serigne Mbaye Thiam:"le Sénégal a déjà recouvert 100 milliards de Karim Wade"

"Plus de 100 Milliards de frs de l’amende infligée à Karim Wade lors de sa condamnation par la justice sénégalaise ont été recouverts par l’Etat du Sénégal", nous rapporte le ministre de l’Education nationale dans un discours prononcé dimanche dernier à Kaolack, devant un public peu nombreux.



Cet argent, selon le responsable socialiste de Kaolack est entré dans les caisses de l’Etat sans tambours ni trompettes. Serigne Mbaye Thiam ne s’est pas limité à cela car il a aussi défié l’opposition sénégalaise, surtout les leaders politiques regroupés autour de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal.



"Ces personnes doivent se dévoiler la face. Avant l’arrestation de Karim Wade, ils s’étaient érigés en boucliers pour le compte de ce dernier et avaient monté un front intitulé Mankoo Wattu Karim Wade. Lorsque cette personne a été condamnée et mise en prison, ce front a changé de nom et était baptisé « Mankoo Taxawu Karim Wade ».



Aujourd’hui que Karim Wade a bénéficié d’une grâce présidentielle, ces leaders politiques prêchent une cohabitation au parlement, mais personne d’entre elles ne peut nier sa volonté de faire passer une loi d’amnistie pour Karim Wade. Si c’est le contraire qui se pose, qu’elles le disent ", lance Serigne Mbaye Thiam.



(Sud Quotidien)