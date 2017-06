Révélations explosives: Aliou Sall et Timis, «les vraies raisons» du limogeage de Thierno Alassane Sall

Contrairement à une opinion très repandue, le limogeage de Thierno Alassane Sall n’est pas directement lié à son refus de signer des contrats au groupe Total. La cession à la société française dans l’exploitation des blocs de Rufisque Offshore profond, était le dernier épisode d’un bras de fer au sommet entre le Président Macky Sall et son ministre de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables.



Selon la RFM, TAS comme on le surnomme familièrement a refusé d’avaliser au président Macky Sall et à son frère Aliou Sall, leur volonté d’amasser des milliards dans le pétrole sénégalais. Car contrairement à ce qui a été dit, Aliou Sall et Timis vont continuer à percevoir de l’argent sur chaque goutte de pétrole provenant des puits dont ils détiennent des licences.



Ce, malgré les accords de cessation de leurs parts à Kosmos et British Petrolium. S’agissant de Total, elle s’est adjugée les deux blocs de Rufisque devant six autre concurrents. Des sources cités par le média (RFM) avancent un écart de 13 000 milliards de FCfa de différence à terme, entre l’offre qu’elle a proposée et la meilleure déposée sur la table.

