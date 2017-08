Revue à mi parcours du Plan stratégique National (PSN) 2014-2017 du 14 au 30 août 2017

Communiqué de presse



Revue à mi parcours du PSN 2014-2017

Du 14 au 30 aout 2017



Tirer le bilan pour amorcer la phase 2018-2022

Alors que l’on s’achemine vers la fin du Plan stratégique National (PSN) de lutte contre le sida initié en 2014 et devant expirer en décembre prochain, l’heure est au bilan pour la période 2014-2017.



En prélude à l’élaboration du nouveau PSN 2018-2022 des revues régionales sont en cours et jusqu’au 30 Aout 2017 dans les 14 régions du Sénégal. Le but est de recueillir des données concernant la mise en œuvre du PSN 2014-2017.



Placée sous l’autorité du gouverneur ou du médecin chef de région, la revue se déroule en deux temps : d’abord la revue des outils de reportage technique et financier et des modalités et délais de transmission des rapports, ensuite le partage des résultats de la mise en œuvre de l’année 2016. Ce travail va ainsi permettre de prendre en considération les changements importants notés dans le cadre de la riposte, en particulier avec l’entrée en vigueur de la stratégie des 90-90-90 et du nouveau modèle de financement du Fonds Mondial.



Par-delà la revue, un questionnaire qualitatif sera administré aux différents acteurs : Gouverneur et/ou Préfet, les collectivités locales, le CTR, MCR, 2 MCD, le GDR et les GDD, le Conseiller technique Sida et/ou le point focal VIH, le point focal régional PTME, les points focaux des autres secteurs et de la société civile, Populations clé, PVVIH, Médecin coordonnateur de la PEC, PRA afin de recueillir leurs avis.



A l’issue de ces ateliers de partage, un rapport final sera produit. Ce document qui va permettre d’apprécier le niveau de performance enregistré dans la mise en œuvre du PSN au niveau de chaque région et relever les difficultés, défis, contraintes et recommandations.