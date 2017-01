Rewmi d'Idrissa Seck prêt à se coaliser avec Karim Wade pour les législatives 2017

Rewmi d'Idrissa Seck se dit prêt à travailler avec Karim Wade pour les législatives prochaines, a déclaré le porte-parole de cette formation politique le Docteur Abdourahmane Diouf sur les ondes de la Rfm.



«Nous sommes prêts à travailler avec tous les leaders de l’opposition y compris Karim Wade, sans aucune considération idéologique», dit-il.



«Les législatives sont une échéance extrêmement importante puisqu’on nous a ôté le plaisir d’aller dans des joutes électorales pour la présidentielle en 2017. Nous nous y préparons sérieusement. L’Assemblée nationale doit revêtir plus de solennité, plus de compétence, plus de sérieux. Notre conviction est d’aller avec une opposition forte. L’idéal aurait été même d'avoir une liste unique», note le Docteur Abdourahmane Diouf.



Il dit avoir l’espoir que les leaders de l’opposition se retrouveront pour une liste unique. «Les égo seront comprimés pour qu’on se trouve autour de l’essentiel. Nous devons comprendre qu’il y a cette possibilité d’avoir une alternance en 2017», indique-t-il.



Avec Seneweb