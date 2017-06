Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rihanna: La popstar humiliée à cause de ses nouvelles rondeurs Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juin 2017 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

SEXISME - Un chroniqueur a comparé Rihanna à un «sumo» qui aurait «passé la barre des 80 kilos»…

Sur internet, le body shaming n’épargne personne. La popstar américaine Rihanna (29 ans) en a été victime mardi dernier, dans les colonnes de Barstool Sports, un site qui s’adresse à une audience masculine.

Le site réagissait à une photo de Rihanna en maillot de bain, où elle affichait des formes généreuses. Le chroniqueur Chris Spags Spagnuolo s’est déclaré inquiet que l’interprète de Single ladies ne lance « une nouvelle mode des grosses », rapporte le Daily Mail.

L’article a été supprimé grâce aux fans

Il est exact que la célébrité originaire de La Barbade affiche quelques kilos en plus. L’auteur de l’article en a profité pour se demander si « elle n’avait pas un peu abusé sur le room-service » ou s’il fallait soupçonner une grossesse.

Le journaliste a également comparé la star à un « sumo » qui aurait « passé la barre des 80 kilos ». Il n’en fallait pas plus pour que les fans de la chanteuse volent au secours de leur idole. Les féministes ont manifesté un tel mécontentement que le poste a été supprimé.



20minutes





