Rihanna au carnaval de la Barbade: c'est plus que chaud (images)

La chanteuse a dévoilé son corps de rêve dans une tenue ultra-sexy au cours de la traditionnelle fête du Crop Over de son île natale.



Le carnaval de l'île de la Barbade est un rendez-vous incontournable pour Rihanna, qui est revenue sur son île natale pour la première fois depuis 2015. Cette fois encore, sa tenue extravagante et sexy a attiré tous les regards. Sa chevelure turquoise et son costume à plumes et bijoux ont mis en avant son corps de rêve, dans une explosion de couleurs.



Le costume a été conçu par la créatrice Lauren Austin, collaboratrice de Rihanna depuis 2013. "J'adore l'au­dace de Rihanna", confiait-elle à Vogue. "Son style est osé et elle n'a pas peur de porter ce qu'elle veut, quand elle veut."



L'interprète de "Diamonds" a d'ailleurs partagé quelques vidéos sur son compte Instagram (à voir ci-dessous). Histoire de montrer qu'elle était bel et bien la reine de l'événement.