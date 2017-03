Rihanna honorée par l’Université d’Harvard

On vous le disait il y a quelques jours, Rihanna a été élue personnalité humanitaire de l'année par l’Université d’Harvard. La cérémonie avait lieu mardi dans les murs du prestigieux établissement. Emue, mais surtout fière de cette reconnaissance, Rihanna a confié:



«Je suis enfin entrée à Harvard. je n’ai jamais cru que je pourrais dire cela un jour dans ma vie ! (…) Enfant, je me demandais "combien de 25 cents puis-je économiser pour sauver tous les enfants d’Afrique ?" Je me disais : "Quand je serai grande et riche, je sauverai tous les enfants du monde". Je ne savais pas que je serai en mesure de réaliser cela dès mon adolescence.»



Mais ce n'est pas tout. Rihanna a également permis de mettre en place un système destiné à payer les frais universitaires des étudiants des Caraïbes qui partent étudier aux États-Unis.



Rihanna est une des plus grandes stars de la planète. On ne compte plus les tubes de la chanteuse, de «Work» à «Where Have You Been» en passant par «Diamonds» et «Stay». Mais ce n’est pas la seule corde à l’arc de la jolie chanteuse originaire de la Barbade. En 2012, Rihanna a créé la Clara Lionel Foundation pour aider financièrement les jeunes étudiants caribéens à étudier aux Etats-Unis. Un engagement qu’elle incarne loin des projecteurs mais qui l’occupe intensément.