Rihanna interpelle les leaders mondiaux sur Twitter

Le 23 juin, Rihanna a lancé une déferlante de tweets aux leaders mondiaux pour leur demander ce qu'ils allaient faire pour financer l'éducation avec son hastag #FundEducation (financer l'éducation).

Rihanna ne manque pas d'audace. Pour défendre le droit à l'éducation, elle s'est assise devant son clavier pour interpeller l'Argentine, le Canada, la France et l'Allemagne.

"Salut Mauricio Macri, comptes-tu engager l'Argentine dans le #FundEducation?", a-t-elle demandé au président de l'Argentine.



"Justin Trudeau, je sais que tu nous as soutenu lors du festival #GlobalCitizen, vas-tu réengager le Canada au #FundEducation ?", écrit-elle au Premier ministre canadien.



"Bonjour Emmanuel Macron, la France va-t-elle s'engager dans le #FundEducation", interpellant le président français sur la question.



"L'Allemagne, je viens juste voir où vous en êtes avec votre engagement pour #FundEducation avec Global Partnership ? Steffen Seibert, je compte sur vous!", dit-elle au porte-parole du gouvernement fédéral.



Impatiente de voir des réponses, elle interpelle le président argentin une seconde fois: "quand Rihanna demande ce que vous comptez faire pour l'Argentine, vous lui dites Mauricio Macri ".



Le président lui répondu le lendemain: "Bonjour Rihanna, l'éducation est au centre de notre politique. Seul l'éducation peut changer le monde Esteban Bullrich ", taguant le ministre argentin de l'Education.



"Bonjour Rihanna, l'Argentine va accueillir le G20 l'an prochain et nous nous engageons pour faire de l'éducation une priorité".



Le porte-parole du gouvernement fédéral allemand montre que l'Allemagne est une élève exemplaire: "l'éducation est la clef de la politique de développement allemande. Nous avons pratiquemment doublé le budget depuis 2013. Merci d'en parler!"



"Nous vous soutenons", a tweeté le Premier ministre canadien. "Grace à Marie-Claude Bibeau (ministre du Développement international et de la Francophonie), qui s'est assurée que l'éducation des filles soit dans le cadre de notre politique de développement féministe à l'international".



L'année dernière, la chanteuse avait lancé une bourse pour aider les citoyens du Brésil, de Cuba, d'Haïti, de la Guyane et de la Jamaïque à aller dans une université américaine.

Plus tôt cette année, elle s'est rendue dans une école au Malawi pour compendre les défis éducatifs auxquels les élèves sont confrontés.



Elle est la fondatrice de la Fondation Clara Lionel, qui, avec Global Citizen et le Partenariat mondial pour l'éducation, préconise des "programmes efficaces d'éducation et de santé dans le monde entier". D'ailleurs, Harvard l'a nommé humanitaire de l'année en mars dernier.



