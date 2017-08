Rihanna offre plus d’un milliard de Fcfa aux victimes des inondations en Sierra Leone

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Août 2017 à 19:43 | | 0 commentaire(s)|

"Quand je serai grande et riche, je sauverais tous les enfants du monde”, disait Rihana toute petite. Une simple phrase remplie aujourd’hui d’actions. La pop star, par le biais de sa fondation "Clara Lionel Foundation",répond toujours présente partout où les victimes d’injustice sociale appellent à l’aide.



Le président Sierra-léonais débordé après les inondations et les glissements de terrain qui ont fait plus de 1500 victimes et un nombre inconnu de disparus à Freetown, a lancé mardi 15 août un appel à l’aide internationale.



Un appel auquel Rihanna n’a pas pu rester insensible. A travers sa fondation, elle a fait une levée de fond d’une valeur de 2 millions de dollars, soit 1,115 milliards FCFA, selon le site Global News.. Ainsi, elle dépasse de loin la contribution de 60 millions de Fcfa faite par l’Etat du Sénégal.



« C’est un geste humanitaire, un acte de solidarité et de soutien fraternel », a déclaré la pop star en remettant ce don entre les mains de l’ambassadeur de la Sierra Leone aux USA, Bockarie Stevens.



Et d’ajouter : “Mes pensées et mes prières sont avec nos frères et sœurs en Sierra Leone. Mon initiative: la Fondation Clara Lionel, donne 2 millions de dollars à Sierra Leone pour aider et abriter les victimes du glissement de boue de Freetwon. Les Fonds sont destinés à fournir des abris, des aliments, des vêtements et des médicaments”.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook