Rihanna : ses photos quand elle était jeune

Aujourd’hui célébrité planétaire, Rihanna a grandi dans la misère de la drogue et de l’alcool. Vivant dans un petit bungalow dans la ville de Bridgetown à la Barbade, la chanteuse a souffert longtemps de l’addiction de son père à la cocaïne et à la marijuana. Avec lui, elle vend des vêtements sur les marchés et le reste du temps, elle le passe à l’école, où elle découvre très vite son goût pour la musique.



Au lycée, elle forme alors un groupe avec des camarades de classe et se prend de passion pour la scène. Convaincue d’avoir trouvé sa voie, elle abandonne alors les études pour se consacrer exclusivement à sa carrière de chanteuse. Une décision audacieuse qui la mènera au sommet.



C’est en 2003 que le rêve commence vraiment. Rihanna rencontre les producteurs Carl Sturken et Evan Rogers grâce à des amis communs. Tous les deux tombent immédiatement sous le charme de la jolie brune des îles et lui promettent alors monts et merveilles. Deux ans plus tard, elle sort son premier album «Music of the Sun» qui rencontre un joli succès.



A partir de là, tout s’enchaîne très vite. En 2006, son nouveau CD est dans les bacs, avec des tubes comme «SOS» ou «Unfaithful». L’artiste conquiert peu à peu le public et explose réellement avec le titre «Umbrella», qui s’écoule à plus de 8 millions d’exemplaires. Après cela, la belle sera érigée au rang de star et n’en descendra plus jamais.



Une boule de talent

Si la musique reste son premier amour, Rihanna explore de nombreux horizons. La mode d’abord, où elle dessine plusieurs lignes de vêtements et d’accessoires en collaboration avec de grandes maisons de couture telles que Gucci, Armani et Dior. La chanteuse a également lancé sa propre gamme de produits de beauté en septembre dernier. Une nouvelle entreprise dont elle est très fière et qui lui permet de grandir dans un domaine qui lui est cher : le maquillage.





En 2006, la jeune femme fait également sa première apparition au cinéma dans «American Girls 3» où elle joue son propre rôle. Un essai, qu’elle a depuis concrétisé à plusieurs reprises et notamment avec le réalisateur français Luc Besson. Cet été, elle était d’ailleurs à l’affiche du blockbuster «Valérian et la Cité des mille planètes» où elle interprétait un extraterrestre glamour et transformiste. Et sa carrière hollywoodienne ne s’arrête pas là, puisqu’elle sera au casting du prochain film de Gary Ross, «Ocean’s Eight» qui devrait sortir en salle en juin 2018.



Une beauté exotique

Au delà de ses multiples talents, Rihanna est une beauté fatale. Envoutante grâce à sa peau cuivrée et ses yeux verts, la sublime barbadienne captive les regards et fait vibrer les cœurs. Pour ce mois de novembre, elle pose ainsi en couverture de l’édition du Moyen-Orient du magazine «Vogue». Sublime déesse à l’esthétique magnétique.