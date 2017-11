Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rihanna trahie par sa famille ! Les révélations choc ! Rédigé par leral.net le Samedi 25 Novembre 2017 à 13:38 | | 0 commentaire(s)| Rihanna a retrouvé son oncle en train de vendre des contrefaçons Fenty Puma à la Barbade...

Rihanna a dévoilé sa marque de cosmétiques le 8 septembre dernier, après avoir teasé ses fans pendant 2 ans. Depuis, tout part comme des petits pains. On ne compte plus les consommatrices totalement fans des produits de Riri, ainsi que les tutos make-up "Fenty Beauty". Sans compter que la marque a recueilli 132 millions de vues sur YouTube, contre 80 pour KKW Beauty, la gamme de Kim Kardashian.

Véritable businesswoman en plus d'être douée sur scène et derrière un micro, la superstar a dévoilé plus tôt une collaboration avec la marque Puma baptisée "FENTY Puma by Rihanna". Si tout fonctionne pour la bombe barbadienne, sur son île, certains essayent de se faire de l'argent sur son dos, notamment un de ses proches.



Plusieurs médias américains, dont The Shade Room, rapportent que l’un des membres de la famille de la chanteuse vend des contrefaçons de la collection FENTY Puma. Le média Nation Newsrévèle même que Rihanna l'a elle-même, vu en flagrant délit de revente de faux t-shirts et de fausses sandales floqués FENTY Puma.





