Rihanna : une ancienne photo improbable de la chanteuse fait le buzz, découvrez pourquoi

Rihanna, star des réseaux sociaux Ce week-end, Rihanna a fait un buzz incroyable sur les réseaux sociaux en seulement quelques heures. Pourquoi ? Tout simplement parce que des médias américains ont ressorti une photo de la chanteuse datant de 2011, sur laquelle elle a une position complètement insolite. Non Stop People vous propose de (re)découvrir ce cliché.Rihanna était LE sujet phare sur Internet ce week-end. Mais qu’a fait la jeune femme pour créer une telle émulation ? Rien du tout ! La chanteuse n’est pas apparue avec sa nouvelle conquête, l’homme d’affaires Hassan Jameel, ni avec un décolleté XXL et encore moins avec une tenue transparente. En réalité, des médias américains ont republié un ancien cliché de l’interprète de "Diamonds" pris en 2011. À l’époque, celle que l’on surnomme Riri est en vacances à La Barbade, son île natale. Elle passe alors du bon temps avec sa famille et ses proches, loin de ses obligations professionnelles. Sauf que des paparazzis ont réussi à photographier Rihanna en Jusqu’ici rien de bien palpitant pour les fans de la sublime brune, sauf que tous les internautes s'accordent à dire que la position de cette dernière sur son jet-ski est particulièrement bizarre. Ce qui interpelle immédiatement lorsqu’on découvre la photo, c’est la posture de la Barbadienne sur l’appareil : Rihanna est assise sur le jet-ski avec les jambes croisées ! Une position improbable et plutôt étrange pour conduire l’engin. En quelques heures, l’ancienne petite-amie de Drake est devenue une véritable star des réseaux sociaux grâce à ce souvenir de vacances hilarant.





