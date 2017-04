Risques sécuritaires extrêmes: Le Sénégal, pays doublement sûr, selon «Riskmap»

Le Sénégal dans la catégorie des pays africains doublement sûrs. C’est l’une des conclusions de l’étude du cabinet de conseil britannique Control Risks qui a publié sa carte annuelle des pays et zones à risque sécuritaire et politique à travers le monde. Selon l’étude, notre pays est sûr, aussi bien au plan des «risques sécuritaires» que des «risques politiques». Au-delà du Sénégal, il y a trois autres pays africains classés doublement sûrs. Il s’agit du Botswana, de la Namibie et du Maroc. Par contre, quatre pays: la Centrafrique, le Sud Soudan, la Somalie et la Libye sont étiquetés pays aux «risques sécuritaires extrêmes».



Les Echos