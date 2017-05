Rivalités « fratricides » à l’Apr, Abdou Karim Sall trouve cela normal

La situation qui prévaut au sein du parti présidentiel, notamment avec la volée de bois vert entre proches collaborateurs du chef de l’Etat, indispose certains responsables de l’Apr. C’est le cas d’ailleurs du Dg de l’Artp qui a annoncé ce weekend, lors d’un meeting, constater une certaine rivalité au sein du parti en évolution. « Il y a toujours des crises du genre dans toutes les grandes formations politiques. C’est très fréquent même au sein des partis qui grandissent comme le nôtre », a-t-il fait savoir.Toutefois, le responsable de l’Apr à Mbao met en garde ses frères de parti.



Selon le responsable départemental de la Convergence des Cadres Républicains (CCR) de Pikine, l’Apr n’est pas le premier parti à connaître ce type de remous internes, pas souhaitables du tout, et ne sera pas le dernier et, dit-il, c’est des moments qui vont passer.



Cependant, le responsable de noter que le moment n’est pas propice pour des attaques entre responsables car il n’y a pas de moment pour des déchirements. « On gagnerait à taire nos querelles pour se focaliser à l’essentiel, remporter avec une majorité écrasante les élections législatives et se projeter à la présidentielle de 2019 », mentionne le responsable de l’Apr à Mbao, soulignant que ce qui doit les intéresser aujourd’hui, c'est qu’ils mettent ensemble toutes leurs forces afin de barrer la route à cette opposition de fiction qui veut semer le doute dans la tête des Sénégalais alors que le Président de la République, Macky SALL, a fini de convaincre toute la population par son ambitieux PSE.



Rewmi