Rixe entre militants de l’Apr à Fatick : Le frère du ministre Mbagnick Ndiaye ouvre le feu, trois blessés...

Rixe entre militants de l’Apr à Fatick : Le frère du ministre Mbagnick ouvre le feu, trois blessés …



Les démons de la division ont refait surface au sein de l'Alliance pour la République (Apr) Fatick, vingt-quatre heures après le «meeting de réconciliation » présidé par la tête de liste de coalition Benno Bokk Yakaar, Mahammad Boun Abdallah Dionne. A Diarrère, commune du département, les partisans du Président Macky Sall se sont livrés hier, à une violente bataille de rue.



Selon le quotidien Vox populi, tout est parti d’un meeting qu’Oumar Sène, président du Conseil départemental et Woula Ndiaye (frère du ministre Mbagnick Nidaye), responsable de l’Apr à Ngayèkhème, ont voulu organiser dans cette commune réputée, fief de Thérèse Faye, coordinatrice de la Cojer.



Cette dernière et les militants de Bby leur ont barré la route, parce qu’estimant qu’il s’agit d’un « meeting de la division », vu que les responsables locaux n’y étaient pas associés.



Face à cette opposition, la délégation de Woula Ndiaye tente de forcer le barrage. Il s’ensuit des échauffourées au cours desquels, le responsable de Ngayékhème a sorti son pistolet et a tiré deux coups de feu. Mais,le bilan aurait pu être plus lourd. Trois blessés, dont un grièvement, ont été enregistrés lors de ces affrontements et ont été admis à l’hôpital de Fatick. L’un des blessés est du camp de Thérèse Faye tandis que les deux autres appartiennent à la tendance de Babou Ly, un proche de Dr Cheikh Kanté.



Suite à ces incidents ,les responsables de l’Apr ont condamné et demandé au Président Macky Sall de sévir contre les récalcitrants à ses directives dans son fief.