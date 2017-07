Rixe entre responsables APR à Labgar: Le Maire poignardé au thorax

L’installation du comité électoral de l’Apr a viré hier, au drame, à Labgar, commune située dans le département de Linguère. Le Maire a été poignardé par un conseiller municipal.



Malgré que le Président Macky Sall, leader de L’Alliance Pour la Republique (Apr), ait demandé à ses lieutenants d ’arrêter les batailles de positionnement, ces derniers continuent à se crêter le chignon. Hier, la commune de Lagbar a vu son maire se faire poignarder. En effet, le rseponsable de l’Apr de la commune avait convoqué une réunion pour mettre sur pied un comité électoral en vue des législatives.



Au fur et à mesure que la réunion tirait en longueur, les nerfs ont commencé à s’échauffer. La tension s’est élevée d'un cran entre les deux postulants pour la présidence, le maire Idrissa Diop et Moussa Sow du bureau national de la Convergence des Jeunes Républicains (Cojer).



Alors que les invectives fusaient de partout, le nommé Issakha Bofène Dia se jette sur le maire et lui plante un couteau dans le thorax. Deux des partisans de l’édile se jettent sur l’agresseur qui leur porte des coups de couteau. Le Maire fut acheminé à Dakar et les deux autres sont évacués à l’hôpital Maguette Lo de Linguère. Informés, les gendarmes de Linguère ont effectué une descente sur les lieux et arrêté le jeune Issakha Bodiene Dia.



L. Ndiaye (avec L'Observateur)