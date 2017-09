Riziculture : Le trophée de « Woman of courage award » décerné à Mme Korka Diaw

Pour ses performances dans la riziculture au niveau de la Vallée du Fleuve Sénégal, Mme Korka Diaw, plus connue sous le label ‘Korka Rice’, vient d’être récompensée par l’Ong américaine « Believe in Africa Days 2017 », tenu dans le cadre de la 1ère édition du Congrès « Femmes et agriculture en Afrique », à Marrakech, les 12 et 13 septembre 2017.



Le vendredi dernier, Mme Korka Rice a présenté le trophée au ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural. Dr Papa Abdoulaye Seck a salué le leadership de Madame Korka Diaw, pour avoir, en tant que panéliste, parlé de l’expérience de la femme sénégalaise dans l’agriculture, en général, et dans la riziculture, en particulier, avec la nouvelle politique agricole du Gouvernement du Sénégal.



Et Mme Korka Rice, à la tête d’une organisation appelée Réseau des Femmes agricultrices du Nord (Refan), a demandé au Dr Seck de transmettre ses remerciements chaleureux au Président de la République, Macky Sall, pour «son soutien constant au monde rural».



Les co-lauréats de Korka Rice étaient John Dramani Mahama, ancien président de la République du Ghana, Mme Mbarka Bouaida, secrétaire d’Etat chargée de la Pêche maritime du Maroc et M. Abdelkrim Aouad, président-fondateur du Réseau des femmes artisanes du Maroc..



Cet événement d’envergure internationale avait réuni plus de 250 congressistes représentant, des décideurs politiques, d’anciens chefs d’Etat, des représentants du monde des finances et des affaires, des experts internationaux et des représentants de la société civile.







Libération

