Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rob Kardashian dépense des millions pour s'offrir une maison, loin de Kylie Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2017 à 14:19 | | 0 commentaire(s)|

Le jeune papa a jeté son dévolu sur une magnifique propriété située à Encino.Après avoir loué pendant de longs mois l'une des luxueuses propriétés de sa petite soeur Kylie Jenner, Rob Kardashian réaffirme aujourd'hui sa soif d'indépendance. Selon TMZ, le jeune homme de 29 ans est actuellement en pleines négociations pour acquérir une magnifique maison située dans le quartier d'Encino, à Los Angeles.





Composée de huit chambres, de cinq salles de bain, d'une salle de cinéma et d'une immense piscine, la propriété de 715 m² propose également un grand jardin qui mène vers une maison d'invités entièrement indépendante (240 m² à elle seule). Celui qui a officiellement rompu avec Blac Chyna en février dernier est "très intéressé" par ce bien immobilier pour la simple et bonne raison qu'il se situe à quelques minutes en voiture de chez son ex.





L'idée est bien évidemment de se rapprocher de sa petite Dream (4 mois), dont il se murmure que la garde alternée se soit quelque peu compliquée ces dernières semaines. Rob Kardashian et Blac Chyna seraient en effet en pleine guerre autour de leur fille, la bimbo de 28 ans souhaitant accorder un simple droit de visite à son ancien fiancé.

Entouré de ses proches, qui l'encouragent chaque jour à retrouver le droit chemin en optant pour un mode de vie plus sain (il tente toujours de se défaire de ses nombreux kilos en trop), le petit frère de Kim K a notamment passé beaucoup de temps avec sa momager Kris Jenner après sa rupture. Dimanche 12 mars, le premier épisode de la treizième saison de L'Incroyable Famille Kardashian a été diffusé outre-Atlantique sur E! Entertainment. Du braquage de Kim, au pétage de plombs de Kanye West, en passant par les nouvelles amours de Khloé ou encore la relation chaotique de Kourtney avec Scott Disick, tous les sujets seront traités. Rob y aura également une place très importante avec les hauts et les bas de son idylle avec Blac Chyna.





Accueil Envoyer à un ami Partager