Rob Kardashian risque-t-il la prison après la publication de photos nues de Blac Chyna ?

Une affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Depuis leur rencontre, Blac Chyna et Rob Kardashian n'en finissent plus de se séparer puis de se rabibocher. Récemment, les parents de la petite Dream avaient remis le couvert. Malheureusement, Rob Kardashian a appris que sa belle l'a trompé.



Sur Instagram, il n'a pas hésité à se venger en publiant des photos nues de son ex, montrant ses fesses ou encore son pubis aux internautes. Blac Chyna a d'ores et déjà réagi à ce déballage médiatique, en faisant savoir, par son avocat, qu'elle allait porter l'affaire en justice.



Elle l'accuse d'avoir violé la loi qui condamne le "revange porn", pratique consistant à poster des images de son ex nue pour se venger, reconnu comme un crime en Californie depuis 2013.



Frayeur pour les fans de Rob Kardashian, qui risque la prison après sa vengeance cruelle. Il pourrait faire l'objet de poursuites criminelles. "Il a facilité le travail du juge ou de l'avocat de la victime pour le moment en expliquant ce qui l'a motivé à commettre cet acte scandaleux et poster ces photos privées et nues de son ex.



L'accusation d'infidélité ne donne le droit à personne de chercher à se venger d'une manière si dévastatrice", a expliqué une avocate spécialisée au magazine People. Le frère de Kim Kardashian encourt jusqu'à six mois de prison ainsi qu'une amende.



source: Yahoo