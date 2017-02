Rob Stewart : le corps du spécialiste des requins retrouvé au large de la Floride

Le corps du cinéaste canadien Rob Stewart, qui avait disparu lors d'une plongée au large de la Floride durant le tournage d'un documentaire sur les requins, a été «apparemment» retrouvé vendredi, ont indiqué les gardes-côtes. Rob Stewart, 37 ans, était accompagné de trois autres personnes de son équipe mardi après-midi lors de sa plongée sur les récifs coralliens d'Alligator Reef, à environ sept kilomètres d'Islamorada, une des îles de l'archipel des Keys, tout au sud de la Floride, dans le sud-est américain.



«Le corps a été apparemment retrouvé tard dans la journée» a indiqué à l'AFP Marilyn Fajardo, porte-parole des gardes-côtes du district. «Il a été trouvé à environ 300 pieds (90 mètres) de sa dernière position connue à environ 220 pieds (65 mètres) de profondeur», a-t-elle ajouté. Le corps de Rob Stewart doit encore être formellement identifié par un médecin légiste.



Les circonstances floues de sa disparition



Des recherches avaient été entreprises dès mercredi matin, par bateau et hélicoptère, sur une surface de 8 800 kilomètres carrés autour de sa dernière position connue, a précisé M. Janszen. Les circonstances de la disparition de Rob Stewart restent floues : il était remonté à la surface et s'apprêtait à se hisser sur son bateau quand il a replongé avant que les membres d'équipage ne parviennent à l'aider. Les trois autres plongeurs l'accompagnant sont montés sur l'embarcation sans problème.

Le cinéaste canadien, biologiste et photographe sous-marin amoureux des requins, tournait la suite de son documentaire de 2006 «Sharkwater», vainqueur...



Le corps de Rob Stewart, le cinéaste disparu en mer pendant qu'il filmait les requins mardi, aurait été retrouvé vendredi.



Le corps du cinéaste canadien Rob Stewart, qui avait disparu lors d'une plongée au large de la Floride durant le tournage d'un documentaire sur les requins, a été «apparemment» retrouvé vendredi, ont indiqué les gardes-côtes. Rob Stewart, 37 ans, était accompagné de trois autres personnes de son équipe mardi après-midi lors de sa plongée sur les récifs coralliens d'Alligator Reef, à environ sept kilomètres d'Islamorada, une des îles de l'archipel des Keys, tout au sud de la Floride, dans le sud-est américain.



«Le corps a été apparemment retrouvé tard dans la journée» a indiqué à l'AFP Marilyn Fajardo, porte-parole des gardes-côtes du district. «Il a été trouvé à environ 300 pieds (90 mètres) de sa dernière position connue à environ 220 pieds (65 mètres) de profondeur», a-t-elle ajouté. Le corps de Rob Stewart doit encore être formellement identifié par un médecin légiste.



Les circonstances floues de sa disparition



Des recherches avaient été entreprises dès mercredi matin, par bateau et hélicoptère, sur une surface de 8 800 kilomètres carrés autour de sa dernière position connue, a précisé M. Janszen. Les circonstances de la disparition de Rob Stewart restent floues : il était remonté à la surface et s'apprêtait à se hisser sur son bateau quand il a replongé avant que les membres d'équipage ne parviennent à l'aider. Les trois autres plongeurs l'accompagnant sont montés sur l'embarcation sans problème.



Le cinéaste canadien, biologiste et photographe sous-marin amoureux des requins, tournait la suite de son documentaire de 2006 «Sharkwater», vainqueur...