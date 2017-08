Robert Sagna après la victoire de Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor : « La balle est dans le camp de Macky Sall »

A Ziguinchor, la coalition Bby continue de fêter la victoire acquise à l’issue du scrutin du 30 juillet dernier. Une victoire, entre autres, obtenue grâce à l’implication du Rassemblement pour le socialisme et la démocratie (Rsd), dont le secrétaire général national a convié la mouvance présidentielle à une rencontre, hier, dans la capitale sud du pays.



Une manifestation tenue au siège du parti Rsd, à l’occasion de laquelle l’ancien ministre d’Etat, par ailleurs coordonnateur régional de Bby, a tenu, vivement, à remercier les militants et les populations pour ‘’avoir honoré le Président Macky Sall’’.



« Vous aviez fait gagner la région. La Casamance à des besoins, des doléances que nous avons recueillis tout au long de la campagne. La balle est désormais dans le camp du président de la République pour qu’il puisse écouter la voix de la Casamance et régler les problèmes de la Casamance », a plaidé l’ancien maire de Ziguinchor.



Selon Robert Sagna, cette victoire de Bby en Casamance sonne et résonne comme une adhésion des populations aux réalisations, programmes et projets que le chef de l’Etat a initiés depuis sons ascension à la magistrature suprême.



« Nous adhérons, nous sommes engagés avec lui, nous sommes derrières lui », a-t-il clamé non sans remercier et saluer le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) pour avoir respecté son engagement de ne mener aucun acte allant dans le sens de troubler la campagne électorale.



Le second tour n’est pas sûr !



L’élection présidentielle qui se profile à l’horizon a fait, aussi, l’objet d’une attention particulière de la part du secrétaire général national du Rsd, lors de cette rencontre aux allures, par moments, de meeting.



A l’endroit des nombreux militants de Bby venus spontanément des départements de Bignona et de Ziguinchor prendre part à cette rencontre, Robert Sagna a demandé de ne pas ‘’baisser la garde’’, ‘’de rester debout’’, pour permettre au président de la République de poursuivre son programme pour la Casamance.



« Il s’agit, pour Macky, de passer au 1er tour. Au regard des résultats nationaux obtenus, un travail important reste à abattre. C’est le 1er tour qui est sûr. Le 2e tour n’est pas sûr. Vous savez ce qui vous attend, si vous voulez qu’il poursuive son programme pour la Casamance », a indiqué l’ancien maire de Ziguinchor, par ailleurs président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance.





Enquête