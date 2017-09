Robert Sagna livre les raisons de "l’accalmie" en Casamance

« Nous ne vivons plus les frasques de cette guerre qui n’a que trop duré. Je pense que c’est la conséquence d’une attitude politique du président de la République qui a tendu la main au MFDC, et qui a saisi cette main tendue en confirmant sa volonté d’aller aux négociations », a déclaré le maire honoraire de Ziguinchor.

Robert Sagna annonce la cessation des affrontements par les militaires et les combattants du MFDC ainsi que la libre circulation de ces derniers pour illustrer la volonté de toutes les parties d’aller vers une paix définitive.

« Les affrontements entre militaires et combattants du MFDC ont cessé. Les combattants du MFDC peuvent aller et venir tant qu’ils ne sont pas armés, les arrestations ont aussi cessé. Autrement dit, il y a une volonté manifestée par tous d’aller vers la paix », a révélé l’ancien ministre, par ailleurs, leader du Rassemblement pour la démocratie et le socialisme sur Rfm.

Pendant de temps le déminage poursuit son chemin. En c’est dans la zone de Goudomp qu’interviennent actuellement les opérations.

