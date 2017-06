Robert Sagna sur Habib Thiam : « C’est l’un des meilleurs Pm que le Sénégal a eus »

« Comme un athlète, dans l’exercice de ses fonctions de Premier ministre, il visait toujours l’excellence, le travail bien fait. Il n’a jamais aimé l’échec. C’était un véritable fonceur. C’est l’un des meilleurs Premiers ministres que le Sénégal a eus », a-t-il réagi dans un entretien avec l’APS.



Habib Thiam a été Premier ministre sous Abdou Diouf du 1er janvier 1981 au 3 avril 1983 puis du 8 avril 1991 au 3 juillet 1998. Il a aussi dirigé l’Assemblée nationale de 1983 à 1984.

« Il m’a beaucoup marqué. J’ai retenu et appris beaucoup de choses auprès de lui », a encore témoigné Robert Sagna, qui a eu à travailler à ses côtés pendant 15 ans comme ministre du Développement rural et ministre de l’Agriculture, notamment.



L’ancien maire de Ziguinchor (Sud) ajoute que le Sénégal vient de perdre « un grand patriote », « un homme remarquable ».



« C’est un homme extrêmement dévoué, un travailleur, un homme efficace et très courtois. Il aimait le travail bien fait, surtout le travail très bien fait. Il ne traînait jamais avec les dossiers », a-t-il rappelé.

Selon lui, « Habib Thiam est un homme très attaché au monde rural. Il aimait l’agriculture et il était très proche des paysans ».



« Quand j’étais ministre de l’Agriculture, il s’informait régulièrement de l’état d’avancement de la campagne agricole », a révélé Robert Sagna, soulignant que l’ancien Premier Ministre Habib Thiam a été « fidèle et très loyal » au président Abdou Diouf.



