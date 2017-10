Robert Sagna sur le zircon : «Des concertations entre les pro et les anti exploitation sont nécessaires» Depuis la découverte du zircon, Niafrang est devenu le centre de tous les débats. Si certains sont pour, d’autres sont contre cette exploitation, craignant des conséquences environnementales.

Se prononçant sur la question, Robert Sagna, président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (Grpc) a indiqué que « la polémique sur l’exploitation du zircon est tellement vive qu’elle risque d’aboutir à une situation grave non maitrisée ».



Il a noté qu’il a émis cette réflexion au cours d’un forum organisé par les notables du village de Kabadio. Il a aussi révélé que « des Sénégalais qui ont des connaissances géologiques, environnementales et géographiques, ont été invités à prendre part au forum ». Ils permettront d’avoir une idée sur l’exploitation.



« Le Grpc est motivé par le souci de calmer les esprits, pour consolider l’accalmie notée depuis trois ans sur le terrain », a dit Robert Sagna, estimant que « l’organisation de concertation est nécessaire entre le camp du oui et du non sur les avantages et les inconvénients de l’exploitation du zircon ».



D’ailleurs, il a formellement démenti avoir débattu de cette question avec le Président Macky Sall lors d’une audience. Selon lui, « seules les questions relatives au processus de paix en Casamance ont été débattues avec le chef de l’Etat ». Robert Sagna a tout de même ajouté que « les questions relatives au développement ont été évoquées lorsque le coordonnateur et la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance ont porté à l’attention du président de la République, des doléances exprimées par les populations ».







