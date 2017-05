Roger Moore, l'acteur aux sept James Bond, est mort

L'un des James Bond est décédé. L'acteur britannique Roger Moore est mort ce mardi à l'âge de 89 ans, a annoncé sa famille via son compte Twitter. Outre 007, il était connu pour son rôle de Brett Sinclair dans la série «Amicalement vôtre» et Simon Templar dans «Le Saint».



Roger Moore est décédé en Suisse après un «court mais courageux combat contre le cancer», explique le communiqué. Il sera enterré à Monaco, où il était résident.



Avec sept films de l'espion du MI6 à son actif, il est l'homme qui a le plus souvent interprété James Bond sur grand écran à égalité avec Sean Connery. Il reste notamment le 007 de «Vivre ou laisser mourir», «Moonraker» ou «Rien que pour vos yeux» où il séduisait Carole Bouquet.



En 2003, l'acteur avait échappé de peu à la mort après s'être écroulé sur une scène new-yorkaise, victime d'un arrêt cardiaque. «Il me semble que je me suis évanoui», avait-il expliqué en revenant à la vie, usant d'un euphémisme typiquement anglais. L'accident lui avait valu d'être appareillé d'un stimulateur cardiaque.



source: leparisien.fr