Roger Nord, directeur adjoint département Afrique du Fmi, "le Sénégal est un pays à notation de risque de crise de dette très bas"

Roger Nord, directeur adjoint département Afrique du Fmi a apprécié les performances économiques de certains pays de l’Afrique Sub-Saharienne notées dans le rapport du Fmi sur les « perspectives économiques régionales de ‘l’Afrique Sub-saharienne ».



Pour lui, le message principal, en 2017 une légère reprise économique a été notée dans cette zone. « En anticipant, la croissance se retrouvera environ 2,6% qui est une légère amélioration par rapport à 2016 ou l’auto-croissance était de 1,4%. En même temps, il y a une grande hétérogénéité en Afrique avec des pays qui continuent à avoir l’auto-croissance très basse ou même négative où le niveau de vie baisse. Et de l’autre côté, vous avez d’autre pays ou la croissance demeure vigoureuse », mais s’en réjouit M Nord, qui continue d’ailleurs à croire cette évolution en prenant l’exemple l’Afrique de l’Est, où des pays qui continuent à avoir une auto-croissance de 6 voire 7 %.



En ce qui concerne notre pays, le Sénégal dans l’appréciation du Fmi continue d’avoir une auto croissance rapide avec 6,8% en 2017. Selon Roger Nord « ce qui a été très important pour nous au Sénégal ce sont les dépenses d’investissement notamment dans les infrastructures et ces investissements publics ont des répercussions positives sur la croissance », a-t-il expliqué. Avant de continuer, « maintenant le prochain pas c’est de s’assurer que le secteur privé prenne le relai parce que c’est le secteur privé finalement qui créée les emplois et qui créée une croissance soutenue et bien repartie ».



Ce rapport du Fmi dont le thème porte sur « l’ajustement budgétaire et la diversification économique » n’a pas épargné la question de la dette dans les pays africains subsahariens. Selon toujours les explications du directeur adjoint département Afrique du Fmi Roger Nord, deux choses ont été notées dans ce document. « Premièrement la dette a augmenté et c’est un peu partout en Afrique. La moyenne de 34% en 2013 et aujourd’hui on est près de 50% avec la moitié des pays d’Afrique avec des taux de dette sur Pib au de la de 50%. Cette augmentation a servi aux investissements publics et c’est une bonne chose. Mais aussi elle commence à frôler à des niveaux qui sont moins prudents et notre conseil c’est de s’assurer que les dettes restent à un niveau gérable », a suggéré M. Nord.



En ce qui concerne le Sénégal dans ce sens, « le pays dirigé par le Président Sall, a une notation de risque de crise de dette très bas. C’est une bonne notation pour le Sénégal. Et notre conseil, c’est de soutenir l’unité des déficits budgétaires aux normes de la zone », a fait savoir M. Nord tout en insistant sur l’importance de la création des infrastructures énergétiques qui vont porter fruits et l’accès aux crédits dont les petit et moyennes entreprise ont souvent moins accès face à des prix inabordables et des taux d’intérêts très élevés.

A son tour, le Directeur général de la planification et des politiques économiques, au ministère de l’Economies des finances et du plan, Pierre Ndiaye directeur s’est réjouis des avancés notés pour le compte du Sénégal. « Le rapport est extrêmement riche et mis en exergue trois questions importantes, la préservation de la stabilité macro surtout avec une dette soutenable, la question de la mobilisation des et la question de la diversification des économies ».



Au cours de cette rencontre des interventions et des échanges ont été faits pour apporter un éclairage pertinent sur les solutions pratiques de consolidation des sources de la croissance pour le bien-être des populations africaine.



Cheikh Makhfou Diop Leral.net