Roland-Garros 2017 : un dixième sacre historique pour Rafael Nadal

Au terme d'un match à sens unique, Rafael Nadal a écrasé Stan Wawrinka en finale de Roland-Garros 2017. L'Espagnol, vainqueur en trois sets (6-2, 6-3, 6-1) remporte son dixième titre sur la terre battue parisienne. Tout simplement historique. Dire qu'il y a encore un an, personne n'imaginait Rafael Nadal en mesure de revenir au plus haut niveau... Et pourtant, trois ans après son dernier sacre à Roland-Garros, l'Espagnol a retrouvé le chemin du succès sur l'ocre parisien. Vainqueur du Suisse Stan Wawrinka au terme d'une finale 2017 à sens unique (6-2, 6-3, 6-1 en 2 h 05 de jeu), il soulève ainsi la Coupe des Mousquetaires pour la dixième fois de sa carrière.

Arrivé en grand favori à Paris après une saison sur ocre remarquable, le roi de la surface n'a pas déçu. Et si l'histoire retiendra cette exceptionnelle "decima", il n'est pas anodin non plus de noter qu'il a conclu la quinzaine sans avoir perdu le moindre set. On lui promettait l'enfer face à Thiem en demie... il en a éteint la flamme avec brio. En finale, Wawrinka avait tout du coupeur de tête idéal... le monarque de l'ocre l'a laissé sans armes.

Des dix sacres de Nadal aux Internationaux de France, celui-ci restera donc dans les mémoires, ne serait-ce que pour l'incroyable domination que le Majorquin a exercé sur chacun de ses adversaires. Et Stan Wawrinka, triple vainqueur en grand chelem jamais battu lors d'une finale avant ce dimanche, n'aura pas fait exception.

Wawrinka a pris l'eau

Sur le court Philippe-Chatrier, jamais le Suisse n'a semblé en mesure de renverser la vapeur. Surclassé dès l'entame d'un premier set bouclé en moins de 45 minutes (6-2), il a sombré en début de deuxième manche (3-0 pour une addition finale de 6-3) avant de laisser filer ses derniers espoirs dès les premiers échanges du dernier, en abandonnant sa toute première mise en jeu (6-1).

Pris de court par la longueur de balle exceptionnelle d'un Nadal plus métronome que jamais, Wawrinka a surtout rarement vu ses coups d'éclat récompensés. Car plus encore qu'en attaque, c'est en défense que le Majorquin a excellé, ramenant un nombre incalculable de balles qui ont fini par pousser trop souvent "Stan the man" à l'erreur. Les 29 fautes directes qu'il a cumulées sur les trois sets font clairement la différence face aux 12 de son adversaire, qui a lui enchaîné les points gagnants (27 contre 19 à Wawrinka). Un différentiel qui illustre à lui seul la nette supériorité de "Rafa" sur cette finale.

Depuis le début de la quinzaine, Nadal était très fort, trop fort pour les autres. Attitude, statistiques, tout poussait à croire qu'il était l'immense favori de cette édition 2017... et il en a fait la démonstration implacable sur le court. Magistral, tout simplement.

