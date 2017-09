Romario : «Plus difficile d'être le numéro 1 au PSG pour Neymar» Dans une interview à "El Pais", la légende brésilienne Romario a donné son avis sur l'arrivée de Neymar au PSG. Et il n'est pas forcément positif.

Habitué aux sorties tranchantes, Romario n'avait pas encore donné son avis sur l'arrivée de Neymar au PSG. Il a réparé le manque dans El Pais ce lundi. «D'après ce que j'ai pu entendre, il est heureux au PSG. Il n'y a rien de mieux que de se sentir épanoui dans son environnement de travail», a d'abord expliqué la légende brésilienne.



Mais l'ancien joueur du Barça (1993-1995) estime que la quête de Ballon d'Or de Neymar sera plus difficile à atteindre à Paris qu'en Catalogne : «Je pense qu'il lui sera plus difficile d'être le meilleur joueur du monde au PSG qu'à Barcelone. Neymar a déjà atteint le niveau pour être le numéro un mais après ce transfert, ce sera plus compliqué.»







L’Equipe

