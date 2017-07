Romelu Lukaku en route pour Manchester United: il deviendrait le transfert le plus cher des Diables rouges... et de l'été !

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juillet 2017 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

Annoncé à Manchester United pour 85 millions d’euros, Romelu Lukaku est en passe de découvrir son 4e club anglais, après Chelsea, West Bromwich Albion et Everton. C’est que la cote de popularité du « striker » des Diables rouges est au plus haut en Premier League.



Tout est dans tout. Hier matin, la presse espagnole annonçait comme « imminent » le transfert d’Alvaro Morata à Manchester United, en conclusion d’une négociation en cours depuis plus d’un mois. Presque au même moment, d’autres sources, anglaises celles-là, brandissaient un accord entre Everton et le même Manchester United pour Romelu Lukaku, précisant le montant : 85 millions €.



Auquel il faudrait ajouter, selon certaines sources, l’indemnité à laquelle les Red Devils renonceraient pour concrétiser le retour, à 31 ans, de Wayne Rooney à Goodison Park, 13 ans après un voyage dans l’autre sens chiffré à 37 millions € à l’époque.



source: Sudinfo



Entre ces deux informations, une troisième : United aurait renoncé à l’international espagnol, las du lancinant jeu à la hausse du Real Madrid disposé à vendre son canterano de 25 ans pour 60 millions €, mais inflexible désormais, avec une offre sous les 90 !

