Ronaldo, Benzema, Messi… Les 10 clauses libératoires les plus élevées de Liga Unique championnat du monde à instaurer ce système pour ses joueurs, la Liga pèse des milliards d’euros en clauses. Et autant vous dire que vous n’êtes pas prêts de les voir sauter.

Vendredi 11 Août 2017

Si le PSG comptait repayer une clause libératoire pour une star de Liga, il faudra sûrement attendre un peu. Fixée à 222 millions d’euros, celle de Neymar était (très) loin d’être la plus chère.



Pour s’offrir Cristiano Ronaldo, il faudrait dépenser 1 milliard d’euros, soit le double du budget de Paris, environ. Idem pour Karim Benzema. Isco qui vient tout juste de prolonger avec le Real Madrid, a vu sa clause réévaluée à 700 millions d’euros.



Carvajal plus cher que Neymar



Pour vous faire définitivement une idée, le 10e de ce classement, Dani Carvajal, le défenseur droit du club madrilène, a une clause libératoire de 250 millions d’euros, soit 28 millions de plus que l’ancienne star brésilienne du Barça.



RMC

