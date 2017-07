Ronaldo à Neymar: 'Ne pars pas au PSG'

Un média espagnol croit savoir que Cristiano Ronaldo a contacté Neymar, pour lui conseiller de ne pas quitter le FC Barcelone.



Avouons-le, le site Diario Gol n’est pas le plus fiable et tente probablement de tirer la couverture à lui, dans le tumulte incroyable que provoque le possible départ de Neymar au PSG.



A en croire ce média espagnol (évidemment repris par toute la presse européenne), l’attaquant du FC Barcelone, que l'on dit très hésitant sur son avenir, aurait été contacté via WhatsApp, par Cristiano Ronaldo…



Neymar proche de rester au Barça !



CR7 lui aurait ainsi conseillé de rester au Barça. "Ne pars pas au PSG", a ainsi lancé la star du Real Madrid, qui pense que le prodige brésilien ne ferait pas "un pas en avant", mais "un pas en arrière" en évoluant en Ligue 1, un championnat qui possède "moins de prestige que la Liga et la Premier League". Mieux, Cristiano Ronaldo recommanderait plutôt à Neymar, quitte à partir, d’évoluer à Manchester United, le club qui a évidemment révélé le Portugais aux yeux du monde entier.



On précisera néanmoins que Cristiano Ronaldo et Neymar ne sont pas spécialement proches. Les deux lusophones, tous deux équipés par Nike, se croisent depuis plusieurs années lors des Clasicos, ainsi que durant les cérémonies du Ballon d’Or, mais sans vraiment apparaître très complices. Alors, de là à dire que ce soi-disant conseil de Ronaldo pèsera dans la réflexion de Neymar...