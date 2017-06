Ronaldo au sujet de Messi : «Nous ne sommes pas amis mais…» Dans un entretien accordé à Fox Sports Argentina, l’attaquant portugais s’est exprimé sur ses rapports avec Lionel Messi.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2017 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|

C’est un collègue, pas un rival

Cristiano Ronaldo Alors oui, Ronaldo le reconnaît aisément, «on ne dîne pas ensemble». Les deux larrons ne partiront sûrement pas en vacances ensemble non plus. «Mais je le respecte», précise-t-il avant de poursuivre : «C’est un collègue, pas un rival. Ma relation avec lui est cordiale. Nous nous respectons.» Aucune jalousie donc. Ni même d’antagonisme exacerbée. Mais une saine émulation. Et une estime dont certaines ne soupçonnaient absolument pas l’existence. «Bien sûr que je l’apprécie en tant que joueur, appuie Ronaldo. J’aime voir jouer tous les grands joueurs et il en fait partie.» Avant de conclure de manière très élogieuse : «C’est un crack.» On les a souvent comparés. Confrontés. Opposés. Parfois de manière caricaturale. Souvent à outrance. Parlant même de deux joueurs ne s’appréciant guère. Depuis presque dix ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se disputent le Ballon d’Or et le titre honorifique de meilleur joueur du monde. Mais quelle est la nature exacte de leur relation ? La star portugaise a levé le voile mercredi lors d’un entretien accordé à Fox Sports Argentina. «Nous ne sommes pas amis mais c’est un confrère, a glissé l’attaquant du Real Madrid à quelques jours de la finale de la Ligue des champions contre la Juventus Turin. Avec tous les trophées que nous avons gagnés depuis dix ans, nous avons partagé beaucoup de moments ensemble. J’ai une bonne relation avec lui.»Alors oui, Ronaldo le reconnaît aisément, «on ne dîne pas ensemble». Les deux larrons ne partiront sûrement pas en vacances ensemble non plus. «Mais je le respecte», précise-t-il avant de poursuivre : «C’est un collègue, pas un rival. Ma relation avec lui est cordiale. Nous nous respectons.» Aucune jalousie donc. Ni même d’antagonisme exacerbée. Mais une saine émulation. Et une estime dont certaines ne soupçonnaient absolument pas l’existence. «Bien sûr que je l’apprécie en tant que joueur, appuie Ronaldo. J’aime voir jouer tous les grands joueurs et il en fait partie.» Avant de conclure de manière très élogieuse : «C’est un crack.»

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook