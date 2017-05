"Ronaldo est plus facile à stopper que Messi" Parmi les meilleurs défenseurs du monde, Jérôme Boateng évoque les attaquants qu’ils lui ont donné le plus de difficultés dans sa carrière: Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

A 28 ans et après tant de saisons au haut niveau (6 au Bayern Munich), Jérôme Boateng est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, aussi robuste dans les duels qu’excellent relanceur. Mais son image sera marquée à jamais par sa chute ridicule sur un crochet de Lionel Messi en demi-finale retour de la Ligue des champions 2014-2015, face au FC Barcelone. L’international allemand avait été moqué durant de longues semaines sur les réseaux sociaux…

Jérôme Boateng l’avoue ainsi, Lionel Messi "ne peut simplement pas être stoppé tout seul", dans une interview accordée à Sport Bild. Et d’ajouter: "Ronaldo est plus facile à stopper car c’est davantage dans la prouesse athlétique." Attention, le demi-frère de Kevin-Prince ne rabaisse pas forcément "CR7" et livre une bonne analyse: "Ronaldo a changé son jeu. Il se concentre moins sur le dribble et davantage sur la finition. C’est très dur de défendre sur lui car il a un incroyable timing".

Celui qui a gagné la Ligue des champions en 2013 et la Coupe du monde en 2014 avec la Mannschaft donne un avis plus global sur les attaquants qu’il a rencontrés durant sa carrière. "Messi et Ronaldo sont les plus durs, mais je citerais également Eden Hazard de Chelsea, Neymar du FC Barcelone et Karim Benzema du Real Madrid dans cette liste", détaille-t-il. On sait qui est le meilleur attaquant français selon Jérôme Boateng…



