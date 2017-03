Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ronaldo et Messi s’engagent pour la Syrie Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mars 2017 à 16:30 | | 0 commentaire(s)| Six ans après le début du conflit, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’engagent en faveur des enfants syriens.

Pour l’ONU, le conflit syrien est tout simplement « la pire catastrophe provoquée par l’homme depuis la Seconde Guerre mondiale » et aurait causé en six ans, selon les sources, entre 320 000 et 470 000 morts. Un triste anniversaire, le conflit ayant débuté le 15 mars 2011, qui donne l’occasion aux deux plus grandes stars du ballon rond d’apporter à nouveau leur soutien au peuple syrien. En décembre dernier, Cristiano Ronaldo avait d’ailleurs déjà fait un geste généreux, offrant nourriture, vêtements et soins médicaux afin d’aider les nombreuses familles syriennes évacuées d’Alep. « Nous savons que vous souffrez beaucoup. Je suis un joueur très célèbre, mais vous êtes les vrais héros. Ne perdez pas espoir. Le monde est avec vous. Nous nous soucions de vous. Je suis avec vous », disait-il alors.



Le Portugais a cette fois publié une photo sur les réseaux sociaux où, accompagné de son fils, il brandit la photo d’un enfant syrien avec la légende suivante: « Aujourd’hui je pense aux enfants syriens comme Omar, qui avait mis en dessin son rêve: devenir coiffeur. Sauvons les enfants syriens. »



Ambassadeur de l’Unicef depuis 2010, Lionel Messi, dont la première mission avait été de se rendre en Haïti après le tremblement de terre, a lui pris la parole sur son compte Facebook. « Même un jour de guerre, c’est trop. Les enfants de Syrie ont été soumis à la violence et à la cruauté pendant six ans dans ce conflit qui les prend en otages. En tant que père et ambassadeur de l’Unicef, j’ai le cœur brisé. Donnez votre voix à l’Unicef pour demander l’arrêt de la guerre », écrit ainsi l’Argentin.

Sports.fr





