Ronaldo furieux contre l'ex de sa soeur qui révèle des secrets sexuels

La soeur de Cristiano Ronaldo avait fait l'actualité la semaine dernière pour son déhanché dans ​un clip Hip Hop. Désormais c'est un ex de Katia Aveiro qui a eu la bonne idée de révéler des détails croustillants sur sa relation avec la sœur du joueur du Real Madrid.

En effet, Aveiro avait une relation de plusieurs mois avec Claudio Coelho, un joueur de poker professionnel. Ce dernier s'est exprimé dans une émission de télé réalité au Portugal, Casa dos Segredos, à propos de Cristiano Ronaldo et son lit qui avait servit de nid d'amour pour le couple.



"C'est normal pour Cristiano de ne pas aimer que des gens occupent son espace personnel. Je le comprends totalement. Mais le problème est que sa sœur n'est pas capable de faire des bons choix même si elle approche de la quarantaine."



Le joueur de Poker n'a pas mâché ses mots et le moins qu'on puisse dire c'est que Ronaldo sera furieux de lire cette interview, alors qu'il est déjà en colère sur Coelho pour avoir séjourné dans sa maison.

"Katia et Moi visitions la région de Geres et nous avons passé le weekend dans la maison de Ronaldo. C'est là qu'on a couché ensemble pour la première fois."



source: 90min



