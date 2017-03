Ronaldo, le meilleur passeur du Real en Ligue des Champions L'attaquant madridista a signé quatre passes décisives dans cette édition du tournoi. Il est devenu plus passeur que buteur.

Cristiano Ronaldo est le roi de la Ligue des Champions. Le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition se distingue tout particulièrement comme passeur dans cette édition. De fait, il est le meilleur passeur décisif du Real Madrid, avec quatre services, devant Carvajal (3) et James (2).



Le Portugais, qui a déjà distillé plus de passes décisives que lors des deux dernières Ligues des Champions, est à une unité d'égaler son meilleur total: les cinq de la saison 2013/14.



Cette saison, il a distribué des passes à Asensio et Morata lors du festival contre le Legia lors de la troisième journée, puis à Varane pour la cinquième journée face au Sporting Portugal, et à Kroos lors du huitième aller face à Naples.



Sept toutes compétitions confondues

En prenant en compte le reste des compétitions, Cristiano compte sept passes décisives cette saison. Aux quatre de la Ligue des Champions il faut en effet ajouter les trois de Liga. Seuls James (11) et Kroos (10) ont délivré plus de services décisifs que le Portugais.





