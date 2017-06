Ronaldo ou Messi : la légende Pelé donne son avis sur le meilleur entre les deux…photos

Les rivalités entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont toujours aussi grandes de nos jours au point où ils sont même arrivés à créer deux camps de fans qui s’affrontent régulièrement, lors des clasicos entre le Réal Madrid et le FC Barcelone.

D’aucuns pensent que c’est Cristiano Ronaldo qui est le meilleur, alors que pour d’autres, c’est Lionel Messi qui serait incontestablement le meilleur joueur de la planète.

Les uns brandissent les multiples exploits de l’un, quand d’autres se contentent juste de présenter leurs performances respectives en équipe nationale.



Face à ces opinions divergentes, l’ancien international brésilien a bien voulu donner son avis au sujet du meilleur joueur actuel entre Ronaldo et Messi.

Pour la légende brésilienne, le meilleur joueur à l’heure actuelle, est sans aucun doute Cristiano Ronaldo. Le Roi Pelé a fait cette déclaration lors d’une interview qui a été relayée par nos confrères de AS.

« J’ai eu l’opportunité de lui remettre le Ballon d’Or, il y a deux ans, j’en étais très heureux », a expliqué le roi Pelé avant de poursuivre : « Il n’y a pas de doute, à ce jour, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur, le meilleur buteur et le meilleur attaquant ».



Avant Pelé, Lionel Messi avait couvert son éternel rival d’éloges, il y a quelques semaines dans les colonnes de Marca. « Cristiano Ronaldo est un énorme joueur qui a d’immenses qualités. Il se surpasse d’année en année, voilà pourquoi c’est l’un des meilleurs joueurs du monde », avait déclaré l’international argentin.



Mais pour les fans de la pulga, c’était juste une attitude d’humilité et de reconnaissance du talent de Ronaldo. Mais cela ne veut en rien dire que Messi se voit inférieur à Ronaldo.



afrk.mag



