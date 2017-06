Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ronaldo répond à Zidane: "Je m'en vais car on me traite comme un délinquant" Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2017 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

Selon la radio espagnole Cadena Cope, Zinédine Zidane a tenté de convaincre Cristiano Ronaldo de rester au Real Madrid. "Cris, je ne veux pas que tu partes". Réponse de CR7: "Je m'en vais car on me traite comme un délinquant".



C'est le gros feuilleton de ce début de mercato: Cristiano Ronaldo a décidé de quitter le Real Madrid, rapportent A Bola et Marca. Après une saison exceptionnelle avec le club madrilène, conclue par une seconde victoire d'affilée en Ligue des Champions et le titre en Liga, CR7 veut quitter l'Espagne.



"Je m'en vais du Real, il n'y a plus de marche arrière possible", a-t-il lâché à ses coéquipiers de la sélection portugaise.



Accusé par la justice espagnole d'avoir dissimulé 14,7 millions d'euros au fisc et se sentant peu soutenu par le club merengue, le quadruple Ballon d'Or, selon la radio espagnole Cadena Cope, a confirmé à Zinedine Zidane, sa volonté de partir lors d'une conversation téléphonique.



"Cris, je ne veux pas que tu partes"



Car, d'après Marca, Zinédine Zidane a tenté, par téléphone, de convaincre Cristiano Ronaldo de rester au Real Madrid. "Cris, je ne veux pas que tu partes", pouvait-on lire en une du journal espagnol, ce dimanche.



Selon Cadena Cope, la réponse de Cristiano Ronaldo a été très claire: "Je m'en vais car on me traite comme un délinquant". Toujours selon la radio espagnole, CR7 a ajouté à Zinédine Zidane, n'avoir reçu aucune offre concrète d'un club. Les deux hommes devraient se reparler après la Coupe des Confédérations.



7Sur7



Accueil Envoyer à un ami Partager